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Президент Украины Владимир Зеленский уволил Александра Сирского с должности командующего Объединенных сил и назначил на эту должность Владимира Кравченко.

Национальное антикоррупционное бюро Украины открыло уголовное производство по факту возможного предложения 20 млн долларов в качестве взятки главе Офиса президента Андрею Богдану.

Приговор пятерым лицам, осужденным к лишению свободы за совершение нападения на херсонскую активисту Екатерину Гандзюк, вступил в законную силу и в исполнение.

Лидер партии «Слуга народа» Дмитрий Разумков заявил, что вернуть мир на Донбасс принятием любых законов невозможно.

Украина обратилась к США с запросом о продаже большего количества противотанковых ракетных комплексов Javelin, сообщил временный поверенный в делах США в Украине Уильям Тейлор.

Внештатный советник Президента Владимира Зеленского Михаил Федоров прогнозирует, что следующие президентские выборы будут проходить онлайн после подписания президентом указа о создании веб-портала госуслуг.

Украинская ассоциация предприятий водопроводно-канализационного хозяйства «Укрводоканалэкология» допускает, что уже с 20 августа водоканалы могут перейти на почасовую подачу воды из-за нехватки средств на оплату электроэнергии в тарифе предприятий. Об этом на пресс-конференции заявила вице-президент ассоциации Ольга Бабий.

Заседание Кабинета Министров Украины, на котором должен быть рассмотрен вопрос увольнения Кличко с должности главы КГГА, на этой неделе снова не состоится.  

Боевики заминировали побережье в Широкино на случай атаки с моря, сообщает пресс-центр ООС.

Взрывы и пожар произошли на складах с артиллерийскими боеприпасами в воинской части в Ачинском районе Красноярского края РФ.
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