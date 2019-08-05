Взрывы и пожар произошли на складах с артиллерийскими боеприпасами в воинской части в Ачинском районе Красноярского края РФ, сообщает ТАСС.

5 августа около 13:00 мск на территории одного из складов Центра материально-технического обеспечения (МТО) Центрального военного округа (ЦВО) загорелось хранилище пороховых зарядов к артиллерийским боеприпасам, за пожаром последовали взрывы.

По информации источника в силовых структурах, горят две площадки по утилизации, в общей сложности на них находится около 25 тыс. боеприпасов.

Взрывной волной выбило окна в жилых домах. Источник в экстренных службах сообщил, что разлет осколков от взрывающихся снарядов достигает 15 км. Огонь уничтожил находившуюся на территории части пожарную технику.

В результате погиб один военнослужащий, сообщил источник в экстренных службах региона. При этом источник в Минобороны опроверг данную информацию.

Пострадали восемь человек, в их числе четверо военных. Трое госпитализированы, двое военнослужащих доставлены в больницу с осколочными ранениями. Остальным медицинскую помощь оказали амбулаторно, у двоих из них диагностировали ожоги.

Личный состав склада эвакуирован, МЧС России проводит эвакуацию населения в радиусе 20 км от хранилища. По данным министерства, из населенных пунктов Каменка, Заворка, Малый Улуй, Ключи, Сосновый бор и детского лагеря »Сокол» эвакуированы более 3 тыс. человек. Около 1 тыс. человек самостоятельно эвакуировались из сел, расположенных рядом с воинской частью. Всего из зоны взрывов, по словам губернатора Красноярского края Александра Усса, должны быть эвакуированы порядка 6 тыс. человек.

Как сообщил мэр Ачинска Илай Ахметов, к эвакуации после ЧП готовят жителей города. В пресс-службе городской администрации уточнили, что идет эвакуация около 11 тыс. жителей. В городе открыли три пункта временного размещения.

Территория воинской части оцеплена. Штатные дежурные расчеты приняли меры, чтобы не допустить распространения огня и обеспечить безопасность на месте ЧП, сообщили в ЦВО.

Воздушное пространство над военной частью закрыто на всех эшелонах в радиусе 30 км. Компания РЖД ограничила движение поездов на участке Красноярской железной дороги, Ачинский глиноземный комбинат «Русала» принял решение о полной остановке работ и эвакуации сотрудников после взрывов. Ачинский нефтеперерабатывающий завод «Роснефти» работает в штатном режиме.

К тушению привлекли пожарную бронетехнику из состава пожарной команды склада. На место ЧП направили два специализированных пожарных поезда. Минобороны перебросит на место ЧП специальные роботы »Уран-14». Всего в ликвидации пожара задействованы 153 человека и 51 единица техники.

На территории Ачинского района введен режим ЧС.

Угрозы для жизни и здоровья жителей Ачинска нет, сообщили в администрации города.