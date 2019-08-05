Боевики заминировали побережье в Широкино на случай атаки с моря, сообщает пресс-центр ООС.

Позиции российско-оккупационных войск в настоящее время проходят в нескольких сотнях метров от крайних домов в селе.

«Село полностью заминировано российскими оккупантами, до сих пор во дворах бывших жителей лежат неразорвавшиеся снаряды и мины. Внутрь жилых домов заходить строго запрещено, не исключено, что там врагом оставлены минно-взрывные ловушки. Можно спокойно перемещаться только по асфальтированной дороге и отдельных местах, где точно мы знаем, что нет никакой опасности», - рассказывает морских пехотинец Даниил, защищающий подступы к окраинам оккупированной РФ деревни Саханка.

Широкино – наиболее разрушенный населенный пункт российско-украинской войны – находится в 15 километрах к востоку от Мариуполя.

Это легендарное село не сравнится ни с каким другим на Донбассе. Когда-то это был курорт, куда к побережью Азовского моря приезжали отдыхать туристы. В поселке был собственный пивзавод и мебельный цех. Там насчитывалось около 700 домов и более 1800 местных жителей.

Виды просто удручающие: все без исключения дома лежат в руинах и не пригодны к жизни, разрушены многочисленные санатории, детские лагеря, сельский совет, школу, дом культуры и другие важные объекты инфраструктуры. Все полностью поросло травой и кустарниками, в гаражах и на улицах стоят, сгорев дотла, автомобили, вблизи домов лежат детские игрушки и повсюду осколки от снарядов.

О бывшем расцвете поселка напоминают разгромленные базы отдыха на берегу. Само же побережье сплошь заминировано на случай атаки с моря.

Широкино было освобождено от противника в 2016 году. Сейчас село находится под полным контролем ВС Украины.