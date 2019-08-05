Приговор пятерым лицам, осужденным к лишению свободы за совершение нападения на херсонскую активисту Екатерину Гандзюк, вступил в законную силу и в исполнение.

Об этом сообщила пресс-секретарь генпрокурора Юрия Луценко Лариса Сарган.

«Приговор Покровского районного суда Днепропетровской области, согласно которому пять человек приговорены к лишению свободы за совершение нападения на Гандзюк, вступил в законную силу и обращен к исполнению», - написала она в Twitter.

Как известно, сотрудница Херсонского горсовета, активистка Екатерина Гандзюк, на которую было совершено нападение 31 июля в Херсоне с применением кислоты, умерла 4 ноября 2018 года.

6 июня Покровский райсуд Днепропетровской области утвердил сделку со следствием обвиняемых в нападении на Гандзюк и назначил им наказание.

Координатора нападения Сергея Торбина, непосредственно напавшего Никиту Грабчука осудили к 6 годам тюрьмы.

Владимир Васянович и Вячеслав Вишневский получили приговор - 4 года заключения, Виктор Горбунов - 3 года.

Всех обвиняемых обязали уплатить 50 тыс. грн на покрытие судебных издержек.

Защита председателя Херсонского областного совета Владислава Мангера обжаловала приговор осужденным за убийство Гандзюк.