также в разделеОбщество
Украина просит США продать больше Javelin 9
Дело Ил-76: Генерал Назаров увольняется из армии 27
Женщина пойдет под суд за подкуп избирателей на округе Гончаренко 22
На худшей трассе Украины начался ремонт 68
Суд снова рассмотрит дело о запрете КПУ 47
Крымскотатарская журналистка обжалует в ЕСПЧ открытое оккупантами дело 20
КПВВ «Станица Луганская» временно меняет график работы 17
Сегодня – 5-я годовщина освобождения Марьинки 30
За неделю в зоне ООС обезврежено 137 взрывоопасных предметов 19
Время работы КПВВ «Станица-Луганская» будет сокращено 43
Бекиров нуждается в срочной медицинской помощи 41
В Луганской области полицейские изъяли почти 150 килограммов марихуаны 38
Сегодня Украину накроют дожди 24
СЦКК: Ремонт моста в Станице Луганской пока не возможен из-за отсутствия гарантий безопасности 94
Сегодня - День Воздушных Сил ВСУ 69
В воскресенье Украину накроет активный циклон 52
В Украине сохраняется чрезвычайная пожарная опасность 29
Сегодня в Украине пройдут ливни с градом 69

Приговор пятерым лицам, осужденным к лишению свободы за совершение нападения на херсонскую активисту Екатерину Гандзюк, вступил в законную силу и в исполнение.

Об этом сообщила пресс-секретарь генпрокурора Юрия Луценко Лариса Сарган.

«Приговор Покровского районного суда Днепропетровской области, согласно которому пять человек приговорены к лишению свободы за совершение нападения на Гандзюк, вступил в законную силу и обращен к исполнению», - написала она в Twitter.

 Как известно, сотрудница Херсонского горсовета, активистка Екатерина Гандзюк, на которую было совершено нападение 31 июля в Херсоне с применением кислотыумерла 4 ноября 2018 года.

6 июня Покровский райсуд Днепропетровской области утвердил сделку со следствием обвиняемых в нападении на Гандзюк и назначил им наказание.

Координатора нападения Сергея Торбина, непосредственно напавшего Никиту Грабчука осудили к 6 годам тюрьмы.

Владимир Васянович и Вячеслав Вишневский получили приговор - 4 года заключения, Виктор Горбунов - 3 года.

Всех обвиняемых обязали уплатить 50 тыс. грн на покрытие судебных издержек.

Защита председателя Херсонского областного совета Владислава Мангера обжаловала приговор осужденным за убийство Гандзюк.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

весна/лето
2648 грн.
14
Теги