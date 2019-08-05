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Украина обратилась к США с запросом о продаже большего количества противотанковых ракетных комплексов Javelin, сообщил временный поверенный в делах США в Украине Уильям Тейлор в интервью Радио Свобода.

«Украина хотела бы приобрести больше Javelin с оборонительной целью по программе внешних военных продаж Министерства обороны США», - уточнил американский дипломат.

О том, что Украина выразила заинтересованность в получении большего количества противотанковых ракетных комплексов «Джавелин», в марте 2019 сообщал и специальный представитель Госдепартамента США по вопросам Украины Курт Волкер.

В конце 2017 администрация президента США Дональда Трампа приняла решение о продаже Украине летального оружия, в том числе противотанковых ракетных комплексов Javelin. 1 марта Государственный департамент США одобрил продажу Украине 210 противоракетных комплексов Javelin и 37 пусковых установок к ним на общую сумму около 47 млн долларов.

«Джавелин» (Javelin) - американский переносной противотанковый ракетный комплекс (ППРк), предназначенный для поражения бронетехники, танков, а также БПЛА, вертолетов и винтомоторных самолетов, заходящих на посадку.

 
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