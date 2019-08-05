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Национальное антикоррупционное бюро Украины открыло уголовное производство по факту возможного предложения 20 млн долларов в качестве взятки главе Офиса президента Андрею Богдану.

Об этом сообщают Українсьі Новини со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

«Завели дело в четверг», - сказал он.

По его словам, дело открыто по части 1 статьи 369 Уголовного кодекса (предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды служебному лицу).

Как сообщал ForUm, руководитель Офиса президента Андрей Богдан утверждает, что мэр Киева Виталий Кличко не контролирует столичный совет. По его словам, Кличко должен сложить полномочия. 

Мэр Киева назвал пресс-конференцию Богдана «байками из склепа» и обратился к Зеленскому.

Также Кличко просил Национальное антикоррупционное бюро открыть дело по факту возможного предложения 20 млн долларов Богдану.
ForUm

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