Президент Украины Владимир Зеленский уволил Александра Сирского с должности командующего Объединенных сил и назначил на эту должность Владимира Кравченко.
Соответствующие указы от 5 августа обнародованы на сайте главы государства.
Так, указом №577/2019 Сирский уволен с должности командующего Объединенных сил
А указом №579/2019 Кравченко назначен командующим Объединенных сил.
Кроме того, указом №576/2019 глава государства уволил с должности командующего Сухопутных войск Вооруженных сил Украины генерал-полковника Сергея Попко Николаевича указом и назначил на эту должность Сирского.
Напомним, 6 мая тогдашний президент Петр Порошенко уволил генерал-лейтенанта Сергея Наева с должности Командующего Объединенными силами и назначил на эту должность генерал-лейтенанта Александра Сирского.
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