Президент Украины Владимир Зеленский уволил Александра Сирского с должности командующего Объединенных сил и назначил на эту должность Владимира Кравченко.

Соответствующие указы от 5 августа обнародованы на сайте главы государства.

Так, указом №577/2019 Сирский уволен с должности командующего Объединенных сил

А указом №579/2019 Кравченко назначен командующим Объединенных сил.

Кроме того, указом №576/2019 глава государства уволил с должности командующего Сухопутных войск Вооруженных сил Украины генерал-полковника Сергея Попко Николаевича указом и назначил на эту должность Сирского.

Напомним, 6 мая тогдашний президент Петр Порошенко уволил генерал-лейтенанта Сергея Наева с должности Командующего Объединенными силами и назначил на эту должность генерал-лейтенанта Александра Сирского.