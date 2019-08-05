Заседание Кабинета Министров Украины на этой неделе снова не состоится, сообщает Интерфакс-Украина со ссылкой на пресс-секретаря Владимира Гройсмана Василия Рябчука.

Заседание на текущей неделе не будет, так как премьер-министр находится в отпуске.

«На этой неделе заседания правительства под председательством премьера не будет», - сказал Рябчук.

Как сообщал ForUm, на прошлой неделе Кабмин также не собирался на заседание.

Правительство должно рассмотреть вопрос увольнения Виталия Кличко с должности главы КГГА. Таким образом его рассмотрение переносится.

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24 июля спикер премьер-министра Владимира Гройсмана Василий Рябчук сообщил, что Кабинет Министров получил просьбу от президента Зеленского уволить Виталия Кличко с должности председателя Киевской городской государственной администрации.

Согласно Конституции, председателя КГГА назначает и увольняет президент по представлению правительства. В то же время в соответствии с решением Конституционного суда, Киевскую городскую государственную администрацию должно возглавлять только лицо, избранное Киевским городским головой.

Виталий Кличко впервые избран Киевским городским головой с 5 июня 2014 года. Должность председателя КГГА он занимает с 25 июня.

Партия «Слуга народа» инициирует новый законопроект, предусматривающий разделение должности мэра и председателя Киевской городской государственной администрации. В ответ мэр Киева Виталий Кличко заявил, что в случае распределения полномочий он будет инициировать досрочные выборы киевского городского головы.

Ранее Кличко прокомментировал слухи о своей отставке с должности председателя КГГА. В СМИ также распространялась информация о возможном назначении на эту должность директора телеканала «1+1» Александра Ткаченко.