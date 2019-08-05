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Лидер партии «Слуга народа» Дмитрий Разумков заявил, что вернуть мир на Донбасс принятием любых законов невозможно.

Об этом он сказал в интервью российскому изданию «КоммерсантЪ».

«Это одна из ключевых проблем в стране. Все мы хотели бы, чтобы наступил мир, чтобы Донбасс и Крым вернулись в Украину. К сожалению, это не решается законами», - сказал Разумков, отвечая на вопрос о мире на Донбассе.  

При этом политик подчеркнул, что вопрос особого статуса Донбасса будет обсуждаться в парламенте.

«Это законодательная часть. Этот момент обсуждения в стенах Верховной Рады явно тоже будет, но в этой проблеме, в войне это не вопрос законов. Это вопрос желания. Желания закончить эту войну. У украинской стороны оно есть. К сожалению, не у всех участников этого процесса мы наблюдаем это желание. Здесь больше вопросы дипломатии, санкционного давления, вопросы внутренней политики, связанные с борьбой с коррупцией, с информационной политикой, с экономикой, инфраструктурой, социальной политикой. Это целый комплекс задач, которые нужно будет выполнить и которые позволят быстрее вернуть временно оккупированные территории», - сказал Разумков.
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