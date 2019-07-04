Глава Офиса президента Андрей Богдан заявил, что за организацией протестов против регистрации кандидатами в народные депутаты Андрея Клюева и Анатолия Шария стоит команда Петра Порошенко.

Об этом он заявил журналистам в Торонто, сообщает «Украинская правда».

«Эксминистра экономики господина Порошенко и экспервого вицепремьерминистра по вопросам экономики господина Клюева объединяют годы совместной работы в правительстве. Поэтому считаем, что все требования митингующих следует направить к руководству одной политической партии, которая заинтересована в дестабилизации внутренней ситуации в Украине», – заявил Богдан.

«На сегодняшний день происходит активизация аудита и деятельности господина Порошенко и его окружения о хищении бюджетных средств, присвоении государственного имущества, принятия незаконных решений и распоряжений. И целью проведения соответствующих митингов является все-таки отвлечения внимания от этих расследований», – утверждает он.

Богдан также призвал Министерство внутренних дел и Службу безопасности Украины предоставить информацию об этой ситуации.

«Обращаемся к господину Авакову и господину Баканову с просьбой предоставить всю объективную информацию для возможности принятия решений об участии граждан Украины в избирательном процессе», – сказал он.

«Обращаемся к государственным органам (с призывом) принять законное решение, основанное исключительно на законах, а не на определенной заинтересованности тех или иных личностей», – добавил Богдан.

«Просим их также предоставить объективную законную оценку факта избиения журналистов и факта призывов к силовому захвату власти», – заключил он.

Напомним, 2 июля ЦИК зарегистрировала Клюеваи Шария кандидатами в народные депутаты.

Председатель Верховной Рады Украины Андрей Парубий обратился с запросом в Генеральную прокуратуру, Службу безопасности и Государственную пограничную службы Украины с требованием немедленно предоставить сведения о пребывании на территории Украины Анатолия Шария, Андрея Клюева и Рената Кузьмина.

В ГПУ заверили, что на запрос ЦИК предоставили исчерпывающую информацию о Клюеве и Кузьмине.

Министр внутренних дел Арсен Аваков настаивает на том, что Клюев, который бежал из Украины пять лет назад и не проживал на территории государства в течение этого времени, не имеет права выдвигать свою кандидатуру на парламентских выборах.

В ночь на 4 июля ЦИК отменила регистрацию Клюева и Шария.