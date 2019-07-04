Центральная избирательная комиссия отменила регистрацию экс-главы Администрации бывшего президента Виктора Януковича Андрея Клюева и видеоблогера Анатолия Шария кандидатами в народные депутаты, сообщили ForUm’у в пресс-службе ЦИК.

Отмечается, что на обращения ЦИК в правоохранительные органы, а также учитывая большой общественный резонанс, 3 июля в Центральную избирательную комиссию поступили письма Генеральной прокуратуры Украины, Службы безопасности Украины, Национальной полиции Украины, датированные тем же днем, а также Министерства внутренних дел Украины от 2 июля, в которых утверждается, что Клюев А.П. не проживает на территории Украины последние пять лет, что является нарушением статьи 76 Конституции Украины.

«Учитывая изложенное, комиссия отменила регистрацию кандидата в народные депутаты Украины Клюева А.П., выдвинутого Либеральной партией Украины в ОВО № 46 на внеочередных выборах народных депутатов Украины 21 июля 2019. При этом Комиссия внесла изменения в свое постановление от 26 июня 2019 № 1346 «О форме, цвете и тексте избирательных бюллетеней по выборам народных депутатов Украины для голосования в одномандатных избирательных округах на внеочередных выборах народных депутатов Украины 21 июля 2019», исключив из соответствующего приложения сведения об указанном кандидате в народные депутаты Украины», – говорится в сообщении.

В ЦИК также подчеркнули, что по аналогичному обращению ЦИК в правоохранительные органы 3 июля в комиссию поступило письмо Службы безопасности Украины, датированное тем же днем, согласно которому ею изучена ситуация по регистрации комиссией гражданина Украины Шария А.А., по результатам чего комиссии сообщено, что Шарий выехал за пределы Украины 24 января 2012 года через пункт пропуска «Зерново» (Сумская область) поездом Ковель-Москва и после этого на территорию Украины не въезжал.

«Учитывая изложенное, комиссия отменила регистрацию кандидата в народные депутаты Украины Шария А.А., включенного в избирательный список политической партии «Партия Шария» под № 1, в общегосударственном многомандатном избирательном округе на внеочередных выборах народных депутатов Украины 21 июля 2019, исключив его из указанного избирательного списка», – сказано в сообщении.

Напомним, 2 июля ЦИК зарегистрировала Клюеваи Шария кандидатами в народные депутаты.

Председатель Верховной Рады Украины Андрей Парубий обратился с запросом в Генеральную прокуратуру, Службу безопасности и Государственную пограничную службы Украины с требованием немедленно предоставить сведения о пребывании на территории Украины Анатолия Шария, Андрея Клюева и Рената Кузьмина.

В ГПУ заверили, что на запрос ЦИК предоставили исчерпывающую информацию о Клюеве и Кузьмине.