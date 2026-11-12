Конгресмени вимагають від адміністрації Трампа і SpaceX пояснити обмеження Starshield в Україні

Двопартійний кокус України у Палаті представників США вимагає від адміністрації Дональда Трампа та компанії SpaceX пояснити причини обмежень у роботі Starshield в Україні та негайно відновити повний доступ до системи. Про це йдеться в дописі групи в соцмережі X.

«Від імені 105 членів Кокусу України в Конгресі обох партій ми висловлюємо надзвичайне занепокоєння повідомленнями з України про те, що швидкість роботи Starshield знову обмежили», – підкреслюється в повідомленні.

У Кокусі наголосили, що Конгрес неодноразово заявляв: здатність України захищати себе та решту Європи є життєво важливим національним інтересом Сполучених Штатів.

«Ми вимагаємо від адміністрації Трампа та SpaceX повного звіту про те, як і чому це сталося, а також негайних дій для відновлення повного доступу до Starshield», – заявили законодавці.

Як повідомляв ForUA, президент Володимир Зеленський заявив про обмеження швидкості роботи Starshield над територією України та повідомив, що українська сторона з'ясовує причини.