До наступних переговорів приєднаються представники Європи, - Віткофф

Представники американського президента Стів Віткофф та Джаред Кушнер висловили сподівання, що до наступного раунду мирних переговорів щодо врегулювання розв’язаної РФ війни проти України приєднається європейська сторона.

Віткофф і Кушнер перебували у Москві і зустрічались з Путіним, з яким обговорили останній раунд переговорів щодо України в Абу-Дабі, повідомляє CNN.

"Я вважаю, що прогрес було досягнуто. Гадаю, це сталося сьогодні вранці. Ніхто не думав, що ми відновимо тристоронні переговори. Але ми їх відновили. Ми призначили нову зустріч", – заявив Віткофф.

Віткофф підтвердив, що до наступних переговорів щодо українського конфлікту приєднаються представники Європи.

"Вони наші партнери, і їхня участь дуже важлива", – сказав він.

"Я думаю, що загалом у нас відбулися дуже вичерпні й детальні обговорення всіх тем, які, як я сподіваюся, стануть основою для наступних багатосторонніх переговорів", – додав Кушнер.

Тепер американські посланці вирушать до Дубліна, де зустрінуться з президентом Володимиром Зеленським і проінформують його про результати зустрічі в Москві.

На зустрічі з Путіним у четвер Віткофф висловив надію на те, що європейські країни долучаться до наступного раунду переговорів.

"Європейці хочуть, щоб ця війна справді закінчилася і після цього настав тривалий мир", – додав Кушнер.

Кушнер заявив, що багатосторонні переговори відбудуться наступного тижня. На них вплине все те, що американські переговірники обговорили на зустрічі з Путіним.