Стрілянина у Вашингтоні: Чоловік, який відкрив вогонь неподалік Білого дому, наклав на себе руки

Чоловік, який відкрив вогонь у спортзалі VIDA Fitness у Вашингтоні, убив людину й поранив щонайменше чотирьох, наклав на себе руки. Про це повідомила поліція на пресконференції в четвер, 12 листопада, передає NBC News.

За даними правоохоронців, унаслідок стрілянини одна людина загинула, ще одна перебуває в критичному стані. Загалом нападник поранив щонайменше п’ятьох людей.

Після нападу чоловік зачинився у квартирі, яка, ймовірно, належала йому. Поліцейські намагалися зв’язатися з ним через двері, але згодом виламали їх, почувши постріл.

Правоохоронці також повідомили, що підозрюваний мав конфлікт з об’єднанням власників житла. У будівлі сталася пожежа, яку згодом загасили.

За непідтвердженими повідомленнями, як зазначає видання, чоловік кілька разів стріляв у бік поліції крізь двері будівлі, через що спецпризначенцям довелося тимчасово відступити.

Як повідомляли ЗМІ, у престижному районі Логан-Серкл у Вашингтоні неподалік Білого дому в четвер, 12 листопада, унаслідок стрілянини п'ятеро людей зазнали вогнепальних поранень, один із них загинув.