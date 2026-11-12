США наполягають на участі європейців у мирних переговорах

США звернулися до Росії з проханням представити нову пропозицію щодо майбутньої угоди про безпеку з Європою, яка б передбачала "симетричні кроки" для деескалації.

Пропозиція США щодо нової архітектури безпеки стала ключовим моментом напружених тристоронніх переговорів в Абу-Дабі. Американські посланці Джаред Кушнер та Стів Віткофф запропонували російській стороні підготувати новий проєкт безпекового договору, який враховував би світові зміни з 2021 року, а також містив чіткі заходи Росії щодо зниження напруженості та гарантії ненападу на європейські країни в майбутньому, повідомляє Axios.

В четвер Кушнер і Віткофф проведуть зустріч із Путіним у Москві, щоб повторити ці пропозиції та домогтися згоди на участь представників Європи у мирному процесі. У Вашингтоні розраховують, що долучення європейців до переговорів підвищить готовність їхніх урядів до обговорення ширшої безпекової угоди.

"Зеленський не погодиться на угоду, доки не дізнається, що буде далі з гарантіями безпеки, і Путін теж хоче це знати. Саме тому питання безпеки є таким важливим", – зазначило джерело.

Співрозмовник у Білому домі наголосив, що безпосереднє укладення нової угоди про безпеку стане можливим виключно після досягнення домовленості про припинення війни в Україні, хоча переговори щодо обох треків триватимуть паралельно. Крім того, США чітко запевнили європейських партнерів, що не підпишуть жодної угоди з РФ без підтримки Європи та України, а також не нададуть Москві права вето щодо питань європейської безпеки.

Питання нової архітектури безпеки стане головною темою неформального саміту лідерів ЄС у Дубліні наприкінці цього тижня, оскільки наразі ідея безпекової угоди між РФ та Європою стикається із сильним спротивом з боку багатьох європейських урядів.

Фото: ОП.