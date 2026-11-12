Бойова робота триває: ППО протягом дня знешкодила 124 безпілотники та дві «Бандеролі» росіян

Протиповітряна оборона знешкодила 124 безпілотники та два баражуючі боєприпаси “S8000 Бандероль/Дань-Т”, якими російська армія атакувала Україну протягом дня 12 листопада. Про це Повітряні сили Збройних сил України повідомили в Телеграмі.

За даними військових, із 06:30 до 19:00 четверга, 12 листопада, ворог “атакував Україну 143 ударними БпЛА (66 із них - реактивні), Гербера та дронами інших типів, а також S8000 Бандероль/Дань-Т”.

Попередньо визначено, що протиповітряна оборона збила/заглушила 124 ворожі дрони (60 з них - реактивні), а також дві “S8000 Бандероль/Дань-Т”.

Військові наголошують: у повітряному просторі України ще присутні декілька російських безпілотників - бойова робота триває.

Як повідомляв ForUA, у Соломʼянському районі Києва внаслідок влучання російського БПЛА загорілася житлова багатоповерхівка - одна людина загинула, ще семеро постраждали.

У Златополі Харківської області внаслідок ворожого удару “Бандеролями” зруйноване підприємство, пошкоджень зазнали будинки. Серед постраждалих - дитина.