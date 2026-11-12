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Полiтика

Найближчим часом Європа може долучитися до мирних переговорів щодо України

Найближчим часом Європа може долучитися до мирних переговорів щодо України

Президент Фінляндії Александр Стубб зазначає, що нещодавні переговори в Абу-Дабі за участю України, США та РФ демонструють перші обережні зрушення у мирному процесі.

"Президент Фінляндії розмовляв із американськими та українськими перемовниками після переговорів в Абу-Дабі сьогодні, і каже мені, що "ми бачимо деякі обережні кроки вперед", але завтрашня зустріч у Москві буде вирішальною. Якщо Європа зможе бути за столом переговорів у майбутніх розмовах, додає він, "це саме по собі буде прогресом", – написала головна міжнародна ведуча телеканалу CNN Крістіан Аманпур.

За словами Стубба, ще два тижні тому переговорний процес перебував на межі зриву, однак в Абу-Дабі вдалося відновити тристоронній діалог, одним із практичних результатів якого стане масштабний обмін військовополоненими.

Фінський лідер наголосив, що ключовою для подальшої динаміки стане запланована зустріч американських посланців Стіва Віткоффа та Джареда Кушнера з Путіним у Москві. Протягом найближчої доби посередники зі США проведуть консультації з обома сторонами, проте остаточні рішення ухвалюватимуть безпосередньо президент Володимир Зеленський та очільник Кремля.

Стубб припустив, що нова технічна зустріч щодо врегулювання війни вже в чотиристоронньому форматі – за безпосередньої участі представників Європи – може відбутися протягом найближчих одного-двох тижнів.

Фото: pap.pl.

 Автор: Галина Роюк

Теги:

СШАРосіяпереговориУкраїнаЄвропаФінляндіястубб
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