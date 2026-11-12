Українці назвали інституцію, якій довіряють найбільше

Державна служба України з надзвичайних ситуацій (ДСНС) очолила рейтинг довіри громадян серед українських інституцій. Їй довіряють 96% опитаних. Про це свідчать результати опитування громадської думки, проведеного Rating Group у вересні. Дослідження оприлюднила Консультативна місія Європейського Союзу в Україні.

За даними соціологів, друге місце за рівнем довіри посіла Національна гвардія України — їй довіряють 83% респондентів. Третю позицію посіла Служба безпеки України з показником 73%.

Водночас найбільше недовіри українці висловлюють Офісу генерального прокурора — 76% опитаних. Судовій системі загалом не довіряють 70% респондентів.

Соціологи також зафіксували зміни у ставленні громадян до окремих державних органів порівняно з 2025 роком. Зокрема, рівень довіри до НАБУ зріс із 48% до 52%.

Натомість довіра до Офісу генерального прокурора знизилася з 28% до 19%, а до Національної поліції — з 48% до 42%. Щодо інших інституцій суттєвих змін майже не відбулося.

Як повідомляло раніше ForUa, українці дедалі менше довіряють гарантіям безпеки США і Європи.