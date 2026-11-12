Проведення саміту НАТО у 2027 році наразі малоймовірне

Наступний саміт НАТО відбудеться в Албанії, але не у 2027 році. Як пише Bloomberg, про це на саміті Європейської політичної спільноти в Дубліні заявив прем’єр-міністр Албанії Еді Рама, країна якого має прийняти наступну зустріч лідерів Альянсу.

«Наразі немає єдиної позиції щодо того, коли відбудеться саміт. Однозначно, не у 2027 році», – сказав Рама у четвер, 12 листопада.

Він додав, що якщо саміт відбудеться у 2028 році, то його прийматиме столиця Албанії Тирана.

Заява Рами стала першим публічним підтвердженням від офіційної особи того, що наступний саміт НАТО не відбудеться у 2027 році, зазначає видання.

Речник НАТО заявив, що наступний саміт відбудеться в Албанії, однак «рішення щодо дати ще не ухвалено».

Обговорення можливого перенесення наступної зустрічі Альянсу активізувалося влітку, коли лідери країн-членів зібралися в Анкарі. Багато посадовців вважали, що щорічні саміти за президентства Дональда Трампа стали надто напруженими, оскільки дають американському лідеру, який часто критикує НАТО, додаткову нагоду публічно засуджувати Альянс.

Раніше троє дипломатів НАТО на умовах анонімності повідомили Politico, Albania pitches flexible NATO summit as allies sour on 2027 meeting – POLITICO що проведення саміту у 2027 році наразі малоймовірне, а союзники навіть офіційно не відновили обговорення цієї зустрічі. Серед причин вони назвали відносно низькі оборонні видатки Албанії порівняно з іншими членами Альянсу, необхідність зосередитися на виконанні вже взятих зобов'язань щодо фінансування оборони, геополітичну невизначеність і високу вартість організації саміту. Ще одним ризиком дипломати вважають можливість того, що зустріч знову стане приводом для критики НАТО з боку Трампа.

Саміти НАТО об'єднують лідерів 32 країн-членів Альянсу для обговорення спільних пріоритетів у сфері безпеки та ухвалення важливих рішень. З 2016 року такі зустрічі проводять щороку в різних містах країн-членів.

У 2025 році лідери НАТО домовилися, що Албанія прийме саміт у 2027 році. Однак на зустрічі в Анкарі в липні цього року вони прямо не підтвердили цю домовленість.

Після саміту генеральний секретар НАТО Марк Рютте заявив, що наступна зустріч відбудеться в Албанії, але зауважив, що її точну дату ще не визначено.

Після зустрічі з Рамою в Брюсселі минулого тижня пресслужба албанського прем'єра повідомила, що Рютте підтвердив Тирану як місто проведення наступного саміту.