Центральная избирательная комиссия во исполнение судебного решения зарегистрировала видеоблогера Анатолия Шария кандидатом в народные депутаты Украины на внеочередных парламентских выборах, которые состоятся 21 июля. Соответствующее постановление члены ЦИК приняли сегодня на заседании, сообщает УНИАН.



Так, во исполнение постановления Верховного суда, ЦИК повторно рассмотрела документы Шария, которому ранее отказала в регистрации кандидатом в народные депутаты, включенного в избирательный список «Партии Шария» под номером один, и постановила зарегистрировать его кандидатом.

Также ЦИК во исполнение решения Верховного суда зарегистрировала кандидатом в народные депутаты Евгения Евтухова, включенного в избирательный список «Партии Шария» под номером пять, которому было отказано в регистрации постановлением Центризбиркома от 24 июня. Таким образом, сегодня комиссия постановила дополнить избирательный список «Партии Шария» данными о Шарие и Евтухове.

Напомним, 24 июня ЦИК отказала Шарию в регистрации кандидатом в депутаты. Партия, в свою очередь, обжаловала решение комиссии в Шестом апелляционном административном суде. Суд удовлетворил иск и обязал комиссию зарегистрировать Шария кандидатом.