В Киеве на Майдане Незалежности собралась акция после решений Центральной избирательной комиссии (ЦИК) о регистрации кандидатами в нардепы на выборы в Раду экс-главы Администрации президента Андрея Клюева и одиозного блогера Анатолия Шария, сообщает РБК-Украина.

Под стеллой Независимости собралось несколько сотен человек. Среди них общественные активисты, участники инициативы «Кто заказал Катю Гандзюк?» и националисты. В руках они держат плакаты «Мы устали от дерьма» и «Реваншируйте нах*й». Неизвестные встретили криками «Ганьба» народного депутата Мустафу Найема. На месте находятся несколько сотрудников полиции коммуникации.

Акцию «Хватит терпеть» ранее анонсировал в своем Facebook волонтер Роман Синицын.

«Русского пропагандиста Шария и шестерку Януковича Клюева зарегистрировано кандидатами в депутаты. Зарегистрировали, хотя они не жили последние 5 лет в Украине и по закону вообще не имели никаких шансов быть зарегистрированными. А в это время из тюрем выпускают террористов и убийц Небесной Сотни», - написал он.

Напомним, ранее ЦИК отказывалась регистрировать кандидатами на парламентские выборы Клюева и Шария за то, что они не проживают на территории Украины в течение последних 5 лет.

Однако суды по их искам решили, что ЦИК не предприняла достаточно мер для проверки информации о том, что мужчины не живут в Украине.

1 июля Верховная суд разъяснил, что обязал Центризбирком повторно рассмотреть документы о регистрации Андрея Клюева кандидатом в нардепы.

2 июля ЦИК зарегистрировала Клюева и Шария.