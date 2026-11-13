В Україні 13 листопада від хуртовин до 20° тепла

В Україні у п'ятницю, 13 листопада, буде хмарно, пройдуть невеликі дощі, на Прикарпатті - значні, в Карпатах та на Закарпатті сильні дощі, вдень з переходом у сніг. Про це повідомляє Український гідрометцентр у Фейсбуці.

"13 листопада активний атмосферний фронт, пов’язаний із циклоном над Італією, спричинить в Україні складну синоптичну ситуацію та дуже різноманітну погоду. Перед фронтом з південних напрямків виноситиметься дуже тепле повітря і тиск інтенсивно падатиме, вдень за фронтом у західні області надходитиме холодне, тому тиск зростатиме. Різні за властивостями повітряні маси спричинятимуть великий контраст температури, поривчастий вітер й дощі різної інтенсивності", - йдеться в повідомленні.

За даними синоптиків, пройдуть невеликі, в західних областях помірні дощі, на Прикарпатті значні, в Карпатах та на Закарпатті сильні дощі, вдень з переходом у сніг, ожеледь, налипання мокрого снігу, на дорогах ожеледиця.

У південних та більшості центральних областей вночі та вранці туман.

Вітер переважно південно-східний, 7-12 м/с, на Прикарпатті та Закарпатті пориви 15-20 м/с, на високогір'ї Карпат 25-30 м/с, вдень хуртовини.

Температура вночі 3-8° тепла, у південній частині 7-12°, вдень 9-14°, у південній частині та більшості центральних областей 15-20°, на крайньому заході країни 3-8° тепла (в Карпатах зниження до 0-3° морозу).

У Києві та області 13 листопада очікуються невеликі дощі.

У столиці температура вночі 3-5° тепла, вдень 11-13°, на Київщині вночі 3-8° тепла, вдень 9-14°.