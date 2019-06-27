Приватбанк получил очередную победу в Верховном суде в споре с компаниями, связанными с прежними владельцами финучреждения, сообщила пресс-служба банка.

Банк убедил суд отказать в погашении долга и освобождении из-под залога имущества Марганецкого ГОКа – имущественного поручителя по кредиту рефинансирования Национального банка, полученному банком до национализации. Отмечается, что Марганецкий ГОК пытался высвободить свою ипотеку, обязав «ПриватБанк» погасить долг по рефинансированию, с 2017 года.

В банке напомнили, что 14 мая и 11 июня Приватбанк выиграл в Верховном суде споры по искам компаний «Покровский ГОК», «Тровелко Холдингз Лимитед» и «Эрлан» об обязательствах банка погасить задолженность по кредиту рефинансирования перед НБУ. Также в банке сообщили о решении Северного апелляционного хозяйственного суда, который удовлетворил апелляционную жалобу Приватбанка и отменил незаконное судебное решение Хозяйственного суда Киева по иску компании «Подол недвижимость».

Как сообщал ForUm, 18 апреля Окружной административный суд Киева отменил национализацию Приватбанка, а также принял решение относительно процедуры национализации Приватбанка по делу №826/13813/17, которым полностью удовлетворил иск подконтрольной Коломойскому кипрской компании Triantal Investments Ltd.

Судом также удовлетворены требования подконтрольной бывшему акционеру банка Игорю Коломойскому кипрской компании Triantal Investments Ltd в части отмены решения Национального банка от 13.12.2016 № 105, которым определен перечень связанных с Приватбанком физических и юридических лиц.

16 мая Кабинет Министров обжаловал решение Окружного административного суда о признании незаконной и отмене национализации Приватбанка.

24 мая Национальный банк Украины 24 мая подал апелляционные жалобы на два решения суда.

27 мая решение суда было обжаловано Приватбанком.