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Национальный банк Украины 24 мая подал апелляционные жалобы на два решения Окружного административного суда города Киева о признании незаконной и отмене национализации Приватбанка, сообщает пресс-служба НБУ.

Отмечается, что апелляции поданы на решения суда от 18 апреля 2019 по делу №826/7432/17 по иску олигарха Игоря Коломойского об отмене решения о выводе неплатежеспособного ПАО КБ «Приватбанк» с рынка с участием государства и по делу №826/13813/17 по иску бывшего акционера банка кипрской компании Триантал Инвестментс ЛТД об отмене решения комиссии НБУ об определении перечня связанных лиц с Приватбанком.

«Поэтому на сегодня указанные судебные решения не вступили в законную силу и не имеют никаких правовых последствий», – подчеркнули в Нацбанке.

Как сообщал ForUm, 18 апреля Окружной административный суд Киева  отменил национализацию Приватбанка, а также принял решение относительно процедуры национализации Приватбанка по делу №826/13813/17, которым полностью удовлетворил иск подконтрольной Коломойскому кипрской компании Triantal Investments Ltd.

Судом также удовлетворены требования подконтрольной бывшему акционеру банка Игорю Коломойскому кипрской компании Triantal Investments Ltd в части отмены решения Национального банка от 13.12.2016 № 105, которым определен перечень связанных с Приватбанком физических и юридических лиц.

16 мая Кабинет Министров обжаловал решение Окружного административного суда о признании незаконной и отмене национализации Приватбанка.

 
ForUm

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