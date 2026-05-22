Суд у Лондоні залишив чинним рішення про стягнення з ексвласників ПриватБанку понад $3 млрд

Апеляційний суд Англії та Уельсу відхилив скаргу колишніх власників ПриватБанк Ігоря Коломойського та Геннадія Боголюбова на рішення Високого суду Лондона, який раніше постановив стягнути з них понад 3 млрд доларів на користь банку.

Про це повідомив сам ПриватБанк.

Таким чином, чинним залишається рішення суду від липня 2025 року про відшкодування збитків, процентів і судових витрат, завданих банку.

Голова наглядової ради ПриватБанку Нільс Мелнгайліс назвав рішення апеляційного суду важливим кроком у боротьбі за повернення коштів державі Україна.

Апеляційний суд погодився з висновками Високого суду Англії та Уельсу про те, що колишні власники ПриватБанку вчинили масштабне шахрайство проти банку та мають компенсувати збитки.

Також суд відхилив аргументи сторони ексвласників про нібито повернення частини коштів через подальші фінансові операції.

У ПриватБанку нагадали, що ще у 2017 році отримали судовий наказ про всесвітній арешт активів відповідачів. Після рішення апеляційного суду банк планує добиватися примусового виконання рішення щодо цих активів.

Рішення Високого суду Лондона від 30 липня 2025 року передбачало стягнення з Коломойського та Боголюбова понад 3 млрд доларів. Основну суму збитків суд тоді визначив у 1,762 млрд доларів.

Слухання апеляції у справі відбулися у Лондоні 12 та 14 травня 2026 року.

Прем’єр-міністр Юлія Свириденко привітала рішення суду, назвавши його важливою перемогою України та мільйонів українців.

За її словами, рішення відкриває шлях до відшкодування збитків, завданих державному банку, і підтверджує здатність України захищати свої інтереси у міжнародних судах.

Свириденко також подякувала командам уряду, Міністерство фінансів України, Національний банк України та ПриватБанку, які супроводжували процес упродовж кількох років.