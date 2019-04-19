Окружной административный суд города Киева 18 апреля принял очередное решение относительно процедуры национализации Приватбанка по делу № 826/13813/17, которым полностью удовлетворил иск подконтрольной бывшему акционеру банка Игорю Коломойскому кипрской компании Triantal Investments Ltd, сообщает пресс-служба Национального банка.

В частности, удовлетворены требования истца в части отмены решения Национального банка от 13.12.2016 № 105, которым определен перечень связанных с Приватбанком физических и юридических лиц.

В НБУ подчеркнули, что именно это решение Нацбанка является одним из основных в процессе вывода в декабре 2016 года неплатежеспособного Приватбанка с рынка при участии государства. Напомним, в ходе этого процесса была проведена процедура «bail-in», заключающаяся в обмене средств связанных с банком лиц на акции банка с последующей продажей Министерству финансов Украины.

«Национальный банк обеспокоен качеством и результатами рассмотрения судебных дел в Украине, которые могут привести к потерям средств налогоплательщиков и рискам для банковской и финансовой стабильности страны. Это может привести к тому, что у связанных с бывшими акционерами Приватбанка лиц появятся основания для взыскания с банка средств, которые были возвращены государством в капитал банка в процессе его национализации. Решение суда пока не вступило в законную силу и, безусловно, в ближайшее время будет обжаловано нами в апелляционном порядке», заяыил начальник управления претензионно-исковой работы юридического департамента Национального банка Виктор Григорчук.

Напомним, 18 апреля Окружной административный суд Киева удовлетворил иск Игоря Коломойского к Национальному банку и Кабинету Министров относительно национализации Приватбанка.

Суд признал противоправным и отменил решение о выводе неплатежеспособного Приватбанка с рынка с участием государства.

В штабе кандидата Владимира Зеленского, которого связывают с олигархом Игорем Коломойским, заявили, что это решение суда является следствием провала судебной реформы.

Действующий глава государства Петр Порошенко заявил, что авантюра с возвращением Приватбанка олигарху Коломойскому грозит Украине дефолтом и экономическим кризисом.

Глава НБУ Яков Смолий констатировал определенные колебания на межбанковском валютном рынке в связи с решением суда о незаконности национализации Приватбанка.