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В Україні стався масштабний збій у роботі банків і цифрових сервісів

В Україні стався масштабний збій у роботі банків і цифрових сервісів

В Україні зафіксовано масштабний технічний збій, який зачепив роботу банківських застосунків, окремих цифрових сервісів та соціальних мереж. Про це свідчать дані сервісу Downdetector.

Користувачі масово повідомляли про проблеми з доступом до онлайн-банкінгу та окремих цифрових платформ. Зокрема, про збій у роботі monobank повідомив його співзасновник Олег Гороховський.

«У нас технічний збій. Виправляємо. Вибачте», — написав він.

Також у соцмережах користувачі скаржаться на перебої в роботі застосунку «ПриватБанку».

Через збій постраждали й муніципальні сервіси. Львівська міська рада повідомила про тимчасове порушення роботи системи попереднього запису до ЦНАПів. Унаслідок інциденту було втрачено всі записи на 9 червня, тож громадян просять повторно зареєструватися після відновлення сервісу.

У міськраді уточнили, що записи, здійснені до 8 червня включно, залишаються чинними.

Причини збою наразі офіційно не повідомляються.

 Автор: Богдан Моримух

Теги:

банкиПриватбанкзбійзастосункиmonobank
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