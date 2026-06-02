В Україні стався масштабний збій у роботі банків і цифрових сервісів

В Україні зафіксовано масштабний технічний збій, який зачепив роботу банківських застосунків, окремих цифрових сервісів та соціальних мереж. Про це свідчать дані сервісу Downdetector.

Користувачі масово повідомляли про проблеми з доступом до онлайн-банкінгу та окремих цифрових платформ. Зокрема, про збій у роботі monobank повідомив його співзасновник Олег Гороховський.

«У нас технічний збій. Виправляємо. Вибачте», — написав він.

Також у соцмережах користувачі скаржаться на перебої в роботі застосунку «ПриватБанку».

Через збій постраждали й муніципальні сервіси. Львівська міська рада повідомила про тимчасове порушення роботи системи попереднього запису до ЦНАПів. Унаслідок інциденту було втрачено всі записи на 9 червня, тож громадян просять повторно зареєструватися після відновлення сервісу.

У міськраді уточнили, що записи, здійснені до 8 червня включно, залишаються чинними.

Причини збою наразі офіційно не повідомляються.