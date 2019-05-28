Приватбанк обжаловал решение Окружного административного суда Киева о незаконности процедуры национализации банка, сообщает пресс-служба банка.

«27 мая 2019 АО КБ «Приватбанк» подал апелляционную жалобу на решение Окружного административного суда города Киева от 18 апреля 2019 по делу №826/7432/17 по иску Коломойского И.В. об отмене решения о выводе неплатежеспособного ПАО КБ «Приватбанк» с рынка с участием государства», – говорится в сообщении.

Также отмечается, что 24 мая банком была подана апелляционная жалоба по делу №826/13813/17 по иску бывшего акционера банка кипрской компании «ТрианталИнвестментс ЛТД» об отмене решения комиссии НБУ об определении перечня связанных с банком лиц.

«С учетом этого, указанные судебные решения не вступили в законную силу и не имеют никаких правовых последствий», – подчеркнули в банке.

Как сообщал ForUm, 18 апреля Окружной административный суд Киева отменил национализацию Приватбанка, а также принял решение относительно процедуры национализации Приватбанка по делу №826/13813/17, которым полностью удовлетворил иск подконтрольной Коломойскому кипрской компании Triantal Investments Ltd.

Судом также удовлетворены требования подконтрольной бывшему акционеру банка Игорю Коломойскому кипрской компании Triantal Investments Ltd в части отмены решения Национального банка от 13.12.2016 № 105, которым определен перечень связанных с Приватбанком физических и юридических лиц.

16 мая Кабинет Министров обжаловал решение Окружного административного суда о признании незаконной и отмене национализации Приватбанка.

24 мая Национальный банк Украины 24 мая подал апелляционные жалобы на два решения суда.