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Кабинет Министров обжаловал решение Окружного административного суда о признании незаконной и отмене национализации Приватбанка.

Об этом говорится в перечне апелляционных жалоб, передают Українські Новини.

Жалоба подана через Окружной админсуд 16 мая.

Указано, что заявителем апелляционной инстанции является правительство.

Таким образом, подача жалобы препятствует вступлению в силу решения от 18 апреля об отмене национализации Приватбанка.

Оно не вступит до вынесения постановления судом апелляционной инстанции по результатам рассмотрения жалобы.

В то же время, пресс-служба Шестого апелляционного админсуда сообщила, что указанная апелляционная жалоба еще не передана в этот суд.

Таким образом, апелляция на данный момент находится в канцелярии Окружного админсуда.

Как сообщал ForUm, 18 апреля Окружной административный суд Киева  отменил национализацию Приватбанка, а также принял решение относительно процедуры национализации Приватбанка по делу №826/13813/17, которым полностью удовлетворил иск подконтрольной Коломойскому кипрской компании Triantal Investments Ltd.

Судом также удовлетворены требования подконтрольной бывшему акционеру банка Игорю Коломойскому кипрской компании Triantal Investments Ltd в части отмены решения Национального банка от 13.12.2016 № 105, которым определен перечень связанных с Приватбанком физических и юридических лиц.
ForUm

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