У ніч на 13 червня «Приватбанк» призупинить операції з картками, щоб провести планові регламентні роботи. Про це повідомляє пресслужба «Приватбанку».

Зазначається, що 13 червня «Приватбанк» проведе планові регламентні роботи процесингового центру, щоб збільшити потужності та безпеку проведення операцій для клієнтів.

Як уточнили в банку, тимчасово призупиниться проведення операцій з картками з 00:05 до 06:30 ранку.

Аналогічна зупинка роботи стосуватиметься банкоматів, терміналів самообслуговування та POS-терміналів банку.

– Зазвичай регламентні роботи ми робимо у нічний час, коли більшість клієнтів не проводять операцій. Дякуємо за розуміння, – йдеться у повідомленні.

У «Приватбанку» радять клієнтам заздалегідь провести оплати картками, якщо є подібні плани, або відкласти це на декілька годин.