Окружной административный суд Киева удовлетворил иск олигарха Игоря Коломойского к Национальному банку и Кабинету Министров и признал противоправным, а также отменил решение о национализации Приватбанка, сообщает пресс-служба НБУ.

«18 апреля 2019 года Окружной административный суд города Киева по иску бывшего совладельца приватбанка Игоря Коломойского принял решение, которым установил процедуру вывода неплатежеспособного ПриватБанка с рынка с участием государства, таким, что нарушает нормы действующего законодательства», - говорится в сообщении.

В НБУ подчеркнули, что решение суда не вступило в законную силу и будет обжаловано Национальным банком. «Мы продолжим доказывать законность действий и решений регулятора в апелляционной инстанции. Раз обращаем внимание, что порожденная судебными решениями правовая неопределенность подрывает финансовую стабильность», - сообщил начальник управления претензионно-исковой работы Юридического департамента НБУ Виктор Григорчук.

Национальный банк предложит Совету по финансовой стабильности обратиться в Совет национальной безопасности и обороны Украины, Кабинет Министров Украины относительно подобных судебных практик, вредят международному имиджу Украины.

«Международные партнеры Украины неоднократно подчеркивали, что национализация Приватбанка была важным шагом для обеспечения финансовой стабильности. Решение о выводе неплатежеспособного Приватбанка с участием государства принималось в соответствии с нормами действующего законодательства и было поддержано СНБО и правительством Украины с целью обеспечения финансовой стабильности и сохранения средств граждан. Законность решений очевидна, и обратная процедура в этом вопросе невозможна, ведь для этого нет ни правовых, ни экономических оснований. После вывода неплатежеспособного банка с рынка с участием государства, Приватбанк полностью перешел на рыночную бизнес-модель и сегодня является самым прибыльным украинским банком и частью стабильной и прозрачной банковской системы», - отметила первый заместитель председателя Национального банка Украины Екатерина Рожкова.

Национальный банк напоминает, что решение о признании Приватбанка в декабре 2016 года неплатежеспособным и его последующее выведение с рынка с участием государства основывались на уменьшении размера регулятивного капитала к отрицательному значению. Недостаток в капитале Приватбанка была обнаружена по результатам стресс-тестирования и подтверждена результатами инспекционной проверки и независимой международно признанной аудиторской компанией.

«Поскольку бывшие акционеры банка не выполнили взятые на себя обязательства по финансовому оздоровлению банка, о чем лично уверяли в своем письменном обращении, Национальный банк признал Приватбанк неплатежеспособным и обратился к правительству с предложением приобрести права собственности на акции банка», – заявили в НБУ.

Напомним, Ранее Коломойский заявил, что согласен отказаться от любых претензий на Приватбанк, если ему вернут 2 млрд долларов капитала банка.

Президент Украины Петр Порошенко заявыил, что попытка приватизации национализированного ранее Приватбанка может привести к новому экономическому кризису и дефолту.

В декабре 2016 года правительство Украины по предложению Нацбанка и акционеров Приватбанка, крупнейшими из которых в то время были Игорь Коломойский и Геннадий Боголюбов, приняло решение о национализации крупнейшего на украинском рынке финучреждения.

Банк перешел в государственную собственность, на его докапитализацию государство потратило более 155 млрд гривен.

Как заявили в НБУ, до национализации Приватбанку нанесли ущерб минимум на 5,5 млрд долларов.

Хозяйственный суд Киева рассматривает иск Коломойского о признании недействительным договора купли-продажи государством акций Приватбанка.