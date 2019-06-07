Подтвержденный аудитом долг перед Приватбанком связанных с олигархом Игорем Коломойским лиц и компаний составляет 212 млрд грн. Об этом в интервью НВ Бизнес сообщила зампредправления Приватбанка Галина Пахачук

«Компании, вероятно подконтрольные бывшим владельцам банка, на сегодня в гривневом эквиваленте должны банку 240 миллиардов гривен. 212 миллиардов из них подтвержденны аудиторским заключением кредиты плюс проценты, которые начислены, но не получены. И соответственно, когда растет курс, увеличивается и обязательство по валютной позиции», — сказала она, отвечая на вопрос НВ Бизнес о том, сколько средств должен вернуть Коломойский.

Как сообщал ForUm, 18 апреля Окружной административный суд Киева отменил национализацию Приватбанка, а также принял решение относительно процедуры национализации Приватбанка по делу №826/13813/17, которым полностью удовлетворил иск подконтрольной Коломойскому кипрской компании Triantal Investments Ltd.

Судом также удовлетворены требования подконтрольной бывшему акционеру банка Игорю Коломойскому кипрской компании Triantal Investments Ltd в части отмены решения Национального банка от 13.12.2016 № 105, которым определен перечень связанных с Приватбанком физических и юридических лиц.

16 мая Кабинет Министров обжаловал решение Окружного административного суда о признании незаконной и отмене национализации Приватбанка. 24 мая Национальный банк Украины 24 мая подал апелляционные жалобы на два решения суда. 27 мая решение суда было обжаловано Приватбанком.

Коломойский не хочет возвращать себе Приватбанк, но хочет, чтобы ему вернули капитал в 2 миллиарда долларов.