Санчес: Україна захищає не лише себе, а й основи європейського проєкту

Прем'єр-міністр Іспанії Педро Санчес заявив, що підтримка України є невіддільною частиною захисту Європейського Союзу. Він звинуватив кремлівського лідера Владіміра Путіна у спробах змінити європейський безпековий порядок і підтвердив підтримку вступу України до ЄС.

Про це Санчес сказав у четвер, 5 листопада, під час спеціальної панелі, присвяченої Україні, на XXX Іберо-американському саміті в Мадриді.

За словами іспанського прем'єра, Росія прагне не лише послабити Україну, а й підірвати основи європейської інтеграції, поставити під сумнів безпекову архітектуру континенту та змінити його кордони.

«Послаблення України йде пліч-о-пліч із послабленням європейського проєкту, яким є Європейський Союз», — наголосив Санчес.

Він також повідомив, що європейські інституції готують обговорення подальшого розширення ЄС у східному та західному напрямках. Іспанія підтримує цю перспективу, зокрема вступ України до Союзу.

Санчес підкреслив, що підтримка України в Іспанії об'єднує представників різних політичних сил і не залежить від їхньої партійної належності.

«Більшість іспанців підтримують Україну, і я можу сказати, що це міжпартійна підтримка в Іспанії, незалежно від ідеології чи партій», — заявив він.

Окремо прем'єр наголосив, що у війні Росії проти України є чіткий агресор і жертва агресії, тому міжнародна спільнота повинна підтримувати українців.

«Є агресор і той, на кого напали. Український народ зазнає нападу. Саме тому ми повинні його підтримувати», — сказав Санчес.

Бекграунд. Іберо-американський саміт — періодична зустріч лідерів 22 держав Іберо-американської спільноти: 19 країн Латинської Америки, Іспанії, Португалії та Андорри. Саміт є майданчиком для політичного діалогу, координації позицій і розвитку співпраці між цими державами.