Олигарх Игорь Коломойский не хочет возвращать себе национализированный «Приватбанк», но хочет, чтобы ему вернули капитал в 2 миллиарда долларов. Об этом он заявил в интервью Экономической правде, отвечая на вопрос о том, планирует ли он подавать новые иски с требованием компенсации.

«Мне непонятна позиция государства. Они хотят оставить себе «Приватбанк»? Пусть оставляют. Мне не нужен «Приватбанк». Но там лежало два миллиарда долларов капитала. Пусть вернут, и нет вопросов. «Приват» - это бремя для государства. Оно не знает, что с банком делать», - заявил Коломойский.

Он добавил, что после смены власти в Украине рассчитывает на «честный и справедливый суд и честную правовую оценку» по делу о национализации «Приватбанка».

В декабре 2016 года правительство Украины по предложению Нацбанка и акционеров «Приватбанка», крупнейшими из которых в то время были Игорь Коломойский и Геннадий Боголюбов, приняло решение о национализации крупнейшего на украинском рынке финучреждения.

Банк перешел в государственную собственность, на его докапитализацию государство потратило более 155 млрд гривен.

Как заявили в НБУ, до национализации «Приватбанку» нанесли ущерб минимум на 5,5 млрд долларов.