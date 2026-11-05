Кушнер розкрив плани Трампа щодо України

Адміністрація президента США Дональда Трампа прагне не просто зупинити війну в Україні, а й сформувати ширшу систему міжнародної безпеки, яка не дозволить бойовим діям відновитися. Вашингтон заявляє про роботу над довгостроковими гарантіями миру за участю всіх сторін переговорів.

Американські переговорники під керівництвом Трампа активно взаємодіють з усіма сторонами, щоб знайти шлях до тривалого врегулювання війни, заявив спеціальний представник США та зять Дональда Трампа Джаред Кушнер.

Кушнер наголосив, що мета Вашингтона виходить за межі припинення бойових дій. «Наша увага зосереджена не тільки на припиненні цієї жахливої війни, а й на створенні ширшої архітектури безпеки, необхідної для того, щоб після припинення бойових дій вони ніколи не поновилися», – заявив він.

Окремо представник американської сторони відзначив позицію президента України Володимира Зеленського та його команди. За словами Кушнера, Вашингтон цінує їхню конструктивну взаємодію з американськими переговорниками та готовність шукати шляхи врегулювання.

США продовжують працювати над відновленням переговорного процесу між Києвом і Москвою. Наступну тристоронню зустріч на технічному рівні планують провести 10–11 листопада в Абу-Дабі за посередництва Вашингтона.

Серед ключових питань переговорів – припинення вогню, гарантії безпеки для України, відновлення енергетичної інфраструктури та обмін полоненими.

Водночас Київ наполягає на залученні європейських держав до переговорного процесу, оскільки майбутні домовленості щодо безпеки України безпосередньо стосуватимуться й інтересів Європи.

Як повідомляло раніше ForUa, Трамп зробив нову заяву про переговори між Україною та РФ.