Небезпечні зміни: Європа перетворюється на край вічного літа

Європа поступово втрачає звичну зміну пір року через глобальне потепління. Літо стає довшим, тоді як весна й осінь скорочуються. Найшвидше ці зміни відбуваються в Іспанії, де за останні десятиліття спекотний сезон помітно розширився, повідомляє Xataka з посиланням на дані Державного метеорологічного агентства Іспанії (AEMET).

За даними метеорологів, починаючи з 1980-х років, тривалість літа в Іспанії збільшується приблизно на 10 днів кожне десятиліття. Найбільше кліматичні зміни відчуваються на північному сході країни та в Піренеях. Водночас аналогічна тенденція спостерігається і в інших частинах Європи.

Дослідники встановили, що подовження літа відбувається нерівномірно. Найбільше скорочується саме весна, а не осінь, як можна було б припустити. Це підтверджують результати дослідження, проведеного на основі спостережень 44 метеостанцій за 1971–2018 роки.

Зокрема, початок літа зміщується в середньому на 6,76 дня за десятиліття, тоді як його завершення відсувається лише на 2,74 дня за той самий період.

За інформацією AEMET, у деяких районах центральної та північної Іспанії так зване «весняне літо» (primaverano) вже триває понад місяць. Осінь поки що краще протистоїть потеплінню, однак і вона поступово втрачає свою тривалість.

Найпомітніше скорочення осені фіксують на узбережжях Кантабрійського та Середземного морів. Там літо за останні десятиліття подовжилося приблизно на два-три тижні. Натомість у західній частині Іспанії зміни поки менш виражені.

Особливо помітні кліматичні трансформації в Піренеях та на північному сході країни. Наприклад, метеорологічна обсерваторія Ла-Моліна фіксує суттєве збільшення кількості спекотних літніх днів. Якщо у 1979–2000 роках їх було в середньому 49, то за останню чверть століття цей показник зріс до 69.

Прискорення глобального потепління стало особливо помітним після 1979 року. За прогнозами дослідження, опублікованого в журналі Geophysical Research Letters, якщо людство не скоротить викиди парникових газів, до 2100 року літо в Північній півкулі може тривати майже шість місяців.

Як повідомляло раніше ForUa, кліматична система Землі вже змістилася в бік вищих температур, а процес потепління набирає обертів.