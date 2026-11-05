Трагедія в готелі Мюнхена: українку підозрюють у вбивстві власної дитини

У німецькому Мюнхені в одному з готелів виявили тіло 12-річного хлопчика. Поруч перебувала його матір із тяжкими травмами. Правоохоронці підозрюють жінку у вбивстві дитини та припускають, що після цього вона намагалася накласти на себе руки, повідомляє німецьке видання TAG24.

Трагедія сталася вранці 4 листопада в готелі Eden Hotel Wolff, розташованому на вулиці Арнульфштрассе неподалік від головного залізничного вокзалу Мюнхена.

За інформацією видання, у готельному номері знайшли тіло 12-річної дитини. Поруч із хлопчиком перебувала його мати, яка отримала тяжкі травми. Як повідомляє Bild, жінка є громадянкою України.

Німецька кримінальна поліція розглядає інцидент як імовірне вбивство. Розслідуванням займається спеціалізований підрозділ, який розслідує злочини проти життя.

За попередньою версією слідства, жінка могла спочатку вбити сина, а потім спробувати вчинити самогубство. Наразі правоохоронці вивчають записи камер відеоспостереження в готелі та встановлюють усі обставини трагедії.

Після виявлення тілесних ушкоджень допомога знадобилася також одному зі співробітників готелю. Для підтримки персоналу залучили групу кризового реагування.

Генеральне консульство України в Мюнхені підтвердило факт інциденту виданню hromadske. За інформацією дипломатів, матеріали справи передали до суду, який мав розглянути їх 5 листопада.

Наразі підозра не є доказом вини жінки, а остаточні обставини трагедії встановлюють правоохоронці.

Як повідомляло раніше ForUa, на 12-річного українця напали на вулиці у Кракові.