На Київщині оголосили підозру 22-річній учасниці нападу на автобус нацгвардійців

На Київщині правоохоронці повідомили про підозру 22-річній жінці, яка під час заворушень у Петропавлівській Борщагівці закликала натовп перекинути службовий автобус із військовослужбовцями Національної гвардії. Сама підозрювана також намагалася перекинути транспортний засіб, розхитуючи його разом з іншими учасниками сутичок.

Про це hromadske повідомила речниця Київської обласної прокуратури Юлія Колтак.

За даними слідства, жінка брала участь у блокуванні місця дислокації підрозділу Нацгвардії. Під час протистояння вона закликала присутніх перекинути автобус, у якому перебували військовослужбовці, а потім долучилася до спроби пошкодити транспортний засіб.

«Перебуваючи біля службового автобуса, всередині якого були нацгвардійці, підозрювана закликала присутніх перекинути його. Вона також особисто долучилася до цих дій — разом з іншими розхитувала транспортний засіб, намагаючись його перекинути», — повідомили в прокуратурі.

Унаслідок нападу автобус зазнав значних механічних пошкоджень.

Дії жінки кваліфікували за ч. 1 ст. 114-1 Кримінального кодексу України — перешкоджання законній діяльності Збройних сил України та інших військових формувань в особливий період.

Що відомо про сутички в Петропавлівській Борщагівці

2 листопада в соцмережах почали поширювати повідомлення про нібито незаконне утримання приблизно 40 людей озброєними чоловіками в підвалі приватного будинку в Петропавлівській Борщагівці. Також з'явилися звинувачення в катуваннях. Біля будівлі зібрався натовп, який згодом вступив у сутички з військовими.

Згодом з'ясувалося, що будівлю використовували військовослужбовці Національної гвардії. За словами командувача НГУ Олександра Півненка, там приймали мобілізованих, яких надалі направляли до навчальних центрів. Перший корпус НГУ «Азов» підтвердив, що це тимчасовий пункт дислокації військової частини 3121, яка входить до його складу, та заперечив інформацію про катування.

Однією з тих, хто поширював повідомлення про нібито незаконне утримання людей, була Валентина Молода. Вона представлялася власницею приватної клініки «Мед-престиж», хоча заклад припинив роботу ще у 2023 році. Згодом жінку затримали.

Керівник Офісу президента Кирило Буданов заявив, що Молода заздалегідь придбала автомобіль швидкої допомоги, а за три дні до подій разом із водієм приїжджала розвідувати будинок. За його словами, у жінки також виявили листування з Telegram-каналами, які згодом масово поширювали інформацію про інцидент.

4 листопада суд обрав запобіжні заходи Молоду та іншій затриманій — Тетяні Кіреєвій. За версією слідства, Кіреєва звернулася до Молодої з проханням організувати за 107 тисяч гривень «екстрену евакуацію» її зятя з пункту дислокації військових. Обох жінок відправили під варту без права внесення застави.

5 листопада такий самий запобіжний захід обрали водієві, який привіз Валентину Молоду до Петропавлівської Борщагівки. Його взяли під варту на 60 днів без альтернативи застави.