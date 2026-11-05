ООН задокументувала 438 смертей українців у російському полоні

Спецдоповідачка ООН з питань прав людини в Росії Маріана Кацарова задокументувала 438 смертей українських військовополонених і цивільних у російській неволі. Її доповідь також містить свідчення про систематичні катування, сексуальне насильство та незаконне переслідування українців російською владою.

Про оприлюднення документа повідомив уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець.

За його словами, у доповіді окремо звертають увагу на безкарність росіян, причетних до злочинів проти українських військовополонених і цивільних. Також у документі йдеться про переслідування військовослужбовців полку «Азов», яких Росія судить за сфабрикованими звинуваченнями в тероризмі.

Окремий розділ присвячений загибелі української журналістки Вікторії Рощиної, яка померла під час перебування в російському полоні.

Спецдоповідачка ООН закликала провести незалежне розслідування задокументованих злочинів і притягнути винних до відповідальності. Серед можливих механізмів Лубінець назвав розгляд справ у Міжнародному кримінальному суді, застосування принципу універсальної юрисдикції та запровадження персональних санкцій проти причетних до катувань.

Омбудсмен наголосив на необхідності фіксувати кожен злочин проти українців у російській неволі.

«Кожен кат, кожен організатор незаконного переслідування, кожен, хто свідомо приховує ці злочини, має понести відповідальність», — заявив Лубінець.