Україна може залишитися без світла на кілька діб: названо критичну температуру

Українцям варто готуватися до найгіршого сценарію цієї зими: за зниження температури до -5 градусів електроенергію можуть подавати лише на 30–60 хвилин на добу. В окремих регіонах відключення можуть тривати кілька днів поспіль, заявив голова Спілки споживачів комунальних послуг Олег Попенко.

За словами експерта, якщо ситуація в енергетичній системі залишатиметься такою ж складною, як зараз, із настанням морозів навантаження на неї суттєво зросте. Через це звичайні графіки погодинних відключень можуть змінитися набагато жорсткішими обмеженнями.

«Прогнози найпесимістичніші. Як на мене, реальним прогнозом буде, що у нас світла не буде не по годинах, а по добах. Як тільки пройдуть більш-менш реальні морози хоча б до -5, то споживання зростає настільки серйозно, що світло можуть давати на пів години – на одну взагалі на день», – заявив Попенко.

Він також припускає, що в окремих регіонах українці можуть залишатися без електроенергії по кілька діб поспіль. Як приклад експерт навів Конотоп Сумської області, де нещодавно електропостачання було відсутнє протягом п'яти діб. «Ми повинні готуватись до найгіршого сценарію, коли світла не буде по декілька діб», – наголосив Попенко.

Водночас ідеться про песимістичний прогноз експерта, а не про затверджений графік відключень чи офіційне попередження енергетиків.

Як повідомляло раніше ForUa, рашисти атакували балістикою три ТЕЦ Києва.