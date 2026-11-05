Європа ризикує втратити вплив на переговори щодо України - Мелоні

Прем'єр-міністерка Італії Джорджа Мелоні пропонує Європейському Союзу визначити єдиного представника, який представлятиме позицію всього об'єднання на можливих переговорах між Україною та Росією. На її думку, відсутність узгодженої європейської позиції послаблює вплив ЄС і може відсунути його на другорядні ролі у мирному процесі.

Про це йдеться у листі Мелоні до голови Європейської ради Антоніу Кошти, з яким ознайомилося агентство Bloomberg.

Італійська прем'єрка пропонує обговорити це питання під час неформального саміту лідерів ЄС, який наступного тижня відбудеться в Дубліні.

Мелоні застерегла, що розбіжності та неузгодженість у діях європейських країн грають на користь тих, хто зацікавлений у продовженні війни.

«Я переконана, що ми всі усвідомлюємо: створюючи враження, ніби Європа діє нескоординовано, ми просто граємо на руку тим, хто хоче, щоб ця війна тривала. Я вважаю це неприйнятним, зважаючи на те, що на кону стоять людські життя та майбутнє нашої безпеки», — написала вона.

За словами Мелоні, Євросоюз має домовитися, хто саме представлятиме його за столом переговорів і якими повноваженнями буде наділений цей представник.

Вона також розкритикувала нинішній підхід, за якого окремі європейські ініціативи накладаються одна на одну, а країни та інституції діють без належної координації. Така ситуація, на її думку, послаблює позиції Європи у відносинах із міжнародними партнерами та у спробах домогтися припинення російської агресії.

Мелоні окремо наголосила, що не домагається для Італії особливого представництва на переговорах. Її пропозиція полягає в тому, щоб ЄС виробив спільний механізм представництва та був готовий ухвалити відповідне рішення вже під час зустрічі європейських лідерів у грудні.

«Інакше, побоююся, ми ризикуємо звести Європу до ролі, що не має значення в переговорному процесі», — застерегла італійська прем'єрка.