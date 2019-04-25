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Генеральная прокуратура объявила новое подозрение председателю Херсонского областного совета Владиславу Мангеру.

Главу Херсонского областного совета Владислава Мангера теперь подозревают не в заказе убийства, а в организации избиения активистки Екатерины Гандзюк, сообщил пресс-секретарь Генеральной прокуратуры Украины Андрей Лысенко.

«Владиславу Мангеру органом досудебного расследования изменено подозрение на ч.3 ст. 27 и ч.2 ст. 27, ч.2 ст. 121 УК Украины как организатору преступления, совершенного по предварительному сговору группой лиц. Подозрение изменено, исходя из полученных доказательств и имеющихся у следствия оснований», - написал он в Facebook.

(Ч.2 ст.121 - умышленное тяжкое телесное повреждение, совершенное способом, носящим характер особого мучения, или совершенное группой лиц, а также с целью запугивания потерпевшего или других лиц, или совершенное по заказу, или повлекшее смерть потерпевшего).

«Ход следствия согласуется с родными и адвокатами погибшей», - заявил Лысенко.

17 апреля стало известно, что прокуратура изменила подозрение еще одному фигуранту дела Гандзюк - экс-помощнику нардепа Игорю Павловскому. Вместо организации убийства его подозревают в сокрытии (часть 1 статьи 396 Уголовного кодекса). Эта статья также предусматривает «смягчение» наказание.

Кроме того, Генпрокуратура изменила подозрение Сергей Торбину, Вячеславу Вишневскому, Виктору Горбунову, Владимиру Васяновичу и Никите Грабчуку, которых раньше подозревала в умышленном убийстве. Теперь их подозревают в умышленном нанесении тяжких телесных повреждений.

Как стало известно, 4 апреля они признали свою вину и подали заявления о признании вины.

Неизменным остается подозрение лишь одному фигуранту дела – Алексею Левину.

Как известно, сотрудница Херсонского горсовета, активистка Екатерина Гандзюк, на которую было совершено нападение 31 июля в Херсоне с применением кислотыумерла 4 ноября 2018 года.

12 ноября суд арестовал подозреваемого в причастности к заказу нападения на активистку Екатерину Гандзюк бывшего помощника нардепа Николая Паламарчука Игоря Павловского. 

4 декабря 2018 года генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявил, что следствие установило всех заказчиков и организаторов убийства Гандзюк. 

Он также сообщил, что по данному делу объявлено подозрение ранее судимому гражданину по фамилии Левин, который является ключевой фигурой в совершении преступления. Он объявлен в розыск.

11 февраля главе Херсонского облсовета Владиславу Мангеру было объявлено подозрение в организации убийства Гандзюк.  
ForUm

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