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Игорю Павловскому, которому инкриминировали соучастие в убийстве общественной активистки Екатерины Гандзюк, изменили подозрение, поэтому содержание его под стражей является необоснованным.

Об этом заявил адвокат Павловского Максим Болдин в комментарии журналистам, сообщает УНИАН.

«4 апреля Павловскому изменили подозрение с совершения преступления, предусмотренного ст.115 УК (убийство), на подозрение по ст.396 (сокрытие преступления). Сейчас Павловский не подозревается в совершении тяжкого преступления, поэтому он находится под стражей необоснованно», - отметил Болдин.

По его словам, за совершение правонарушения, предусмотренного ст. 396 УК Украины, предусмотрена мера пресечения в виде содержания под стражей исключительно, когда подозреваемый, например, скрывался от следствия, а Павловский приехал к следователям самостоятельно.

Кроме того, по словам Болдина, состояние здоровья Павловского значительно ухудшилось, поэтому адвокат будет ходатайствовать о его госпитализации.
Как известно, сотрудница Херсонского горсовета, активистка Екатерина Гандзюк, на которую было совершено нападение 31 июля в Херсоне с применением кислотыумерла 4 ноября 2018 года.

12 ноября суд арестовал подозреваемого в причастности к заказу нападения на активистку Екатерину Гандзюк бывшего помощника нардепа Николая Паламарчука Игоря Павловского. 

Ранее СМИ со ссылкой на источники сообщили, что в деле об убийстве Гандзюк фигурирует Павловский.  Он якобы передавал деньги организаторам покушения на активистку.

После этого Паламарчук уволил Павловского.

4 декабря 2018 года генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявил, что следствие установило всех заказчиков и организаторов убийства Гандзюк. 

Он также сообщил, что по данному делу объявлено подозрениеранее судимому гражданину по фамилии Левин, который является ключевой фигурой в совершении преступления. Он объявлен в розыск.

11 февраля главе Херсонского облсовета Владиславу Мангеру было объявлено подозрение в организации убийства Гандзюк.  

15 февраля Шевченковский суд Киева принял решение, согласно которому глава Херсонского облсовета взят под стражу на 17 дней с правом внесения залога в сумме 2 миллиона 497 тысяч 300 гривен.

Его адвокат внес залог, после чего Мангер вышел из СИЗО.

3 апреля Шевченковский районный суд Киева снова обязал Мангера носить электронный браслет и сдать загранпаспорта до 1 июня.
ForUm

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