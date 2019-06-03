Второй Президент Украины Леонид Кучма возглавил украинскую делегацию Трехсторонней контактной группы по мирному урегулированию ситуации на Донбассе. Он представлял Украину в ТКГ в 2014-2018 годах. За это время в Донецкой и Луганской областях удалось остановить полномасштабные боевые действия, вернуть из плена более трех тысяч украинских военных и гражданских лиц, а также начать восстановление разрушенной инфраструктуры Донбасса.

5 июня состоится встреча ТКГ, на которой будут озвучены конкретные предложения со стороны Украины.

В больнице Киева умер 5-летний мальчик, в которого, вероятно, стреляли пьяные полицейские. Двум полицейским патрульной полиции №1 Переяслав-Хмельницкого отдела полиции сообщено о подозрении.

В Украине официально начала действовать новая редакция «Украинского правописания».

Зеленский подал в Верховную Раду законопроект о гражданской конфискации коррупционных активов лиц и восстановление уголовной ответственности за незаконное обогащение (10358 от 03.06.2019).

Президент Украины Владимир Зеленский требует от Службы безопасности Украины в течение двух недель продемонстрировать первые результаты борьбы с контрабандой.

Юлия Мендель победила в конкурсе и стала пресс-секретарем Президента Владимира Зеленского.