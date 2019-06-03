5 июня состоится встреча Трехсторонней контактной группы по мирному урегулированию ситуации на Донбассе, на которой будут озвучены конкретные предложения со стороны Украины. Об этом заявил Президент Украины Владимир Зеленский во время брифинге 3 июня в Киеве, сообщили ForUm’у в пресс-службе Главы государства.

Он напомнил, что встретился с представителями США, Франции, Германии и других стран Европейского Союза.

«Мы обсуждали очень важный для каждого украинца вопрос – прекращение войны на Донбассе. У нас есть общая позиция – возобновление переговоров по Донбассу в нормандском формате и разблокирование Минского процесса. У нас нет много лет на прекращение войны. Мы имеем конкретные предложения и новые решения. Хочу, чтобы все предложения были объединены с понятными сроками выполнения того или иного пункта. Никто не собирается торговать территорией, суверенитетом Украины», - подчеркнул Зеленский.

Президент также выразил благодарность Леониду Кучме, который возглавил украинскую делегацию в Трехсторонний контактной группе.

Со своей стороны экс-президент отметил, что готов внести свой вклад в работу ТКГ.

«Я привык принимать решения, выполнять их и отвечать за них. Сегодняшняя встреча с Президентом показывает, что у меня есть такая возможность в группе, - внести свой вклад. И если мы принимаем согласованные решения, то Украина также должна их выполнять», - заявил Кучма.

Напомним, сегодня президент Украины Владимир Зеленский представил главу украинской делегации в Трехсторонний контактной группе - президента Украины в 1994-2005 годах Леонида Кучму. Леонид Кучма представлял Украину в ТКГ в 2014-2018 годах. За это время в Донецкой и Луганской областях удалось остановить полномасштабные боевые действия, вернуть из плена более три тысячи украинских военных и гражданских лиц, а также начать восстановление разрушенной инфраструктуры Донбасса.