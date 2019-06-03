Следователи Киевского теруправления ГБР сообщили о подозрении двум полицейским патрульной полиции №1 Переяслав-Хмельницкого отдела полиции Главного управления Нацполиции в Киевской области по факту причинения неосторожного тяжкого телесного повреждения 5-ти летнему мальчику. Об этом ForUm’у сообщили в пресс-служба бюро.

Как сообщалось ранее, 31 мая 2019 в реанимационное отделение коммунального некоммерческого предприятия «Переяслав-Хмельницкий центральная районная больница» был доставлен мальчик с тяжелой открытой проникающей черепно-мозговой травмой.

Следствием установлено, что в тот день примерно в 13:00 двое полицейских вместе с неустановленными лицами отдыхали и употребляли алкогольные напитки во дворе частного сектора в Переяславе-Хмельницком.

Во время отдыха мужчины договорились пострелять по металлическим банкам и другим предметам из неустановленного пока огнестрельного оружия. Стрельба происходила в местности, где могли бы находиться посторонние люди.

Впоследствии, ориентировочно в 15:30, полицейские вместе с неустановленными лицами попали в 5-летнего мальчика, чем нанесли ему тяжкие телесные повреждения.

Полицейским сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 28 и ст. 128 Уголовного кодекса Украины.

Сегодня на основании полученных дополнительных доказательств следователями ГБР принято решение о сообщении дополнительного подозрения по признакам уголовного преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 296 Уголовного кодекса Украины, (хулиганство, совершенное группой лиц с применением огнестрельного оружия).

Также следователями ГБР в Голосеевский районный суд направлено ходатайство об избрании задержанным меры пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога.

В случае доказательства вины, задержанным грозит наказание в виде лишения свободы сроком от 3 до 7 лет.

Раненый мальчик умер в больнице 3 июня.