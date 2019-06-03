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В больнице Киева умер 5-летний мальчик, в которого, вероятно, стреляли пьяные полицейские.

Об этом 24 каналу сообщили в больнице.  

Состояние малыша было крайне тяжелым. У ребенка – пулевое проникающее ранение головы, тяжелая открытая проникающая черепно-мозговая травма, ушиб головного мозга. Врачи в Переяславе-Хмельницком провели сложную операцию, но, к сожалению, вытащить пулю так и не смогли.

Для дальнейшего лечения мальчика доставили в специализированный нейрохирургический центр в Киеве. Ребенок был в стабильно тяжелом состоянии, подключен к аппарату искусственной вентиляции легких. Ему давали всю необходимую помощь, однако спасти мальчика так и не удалось.

Трагедия произошла 31 мая. В Переяславе-Хмельницком 5-летний мальчик попал в реанимацию с огнестрельным ранением головы. Подозревают, что в ребенка стреляли двое пьяных полицейских. Их уже задержали.
ForUm

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