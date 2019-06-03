Юлия Мендель победила в конкурсе и стала пресс-секретарем Президента Владимира Зеленского. Об этом сообщается на странице команды Зеленского в Facebook.

Отмечается, что в конкурсе приняли участие около четырех тысяч человек. В финал вышли трое, с кем лично общались Зеленский и члены команды из АП. Претендентам устроили импровизированную пресс-конференцию с неожиданными вопросами украинском и английском языках. Оценивались понимание политического контекста в Украине и мире, стрессоустойчивость, мировоззренческие позиции, чувства юмора и скорость реакции.

Юлии Мендель 32 года. Она училась журналистике в Киеве, принимала участие в тренинге для журналистов в Йельском университете в США, работала на телеканалах ICTV, «Эспрессо-ТВ» и «Интере». Несколько лет журналист сотрудничает с The New York Times. Писала для украинского Forbes и американского Politico.

Указ №350/2019 о назначении Мендель опубликован на сайте Президента.

Напомним, 30 мая в АП заявили, что Президент определился с кандидатом на должность своего спикера.