Президент Украины Владимир Зеленский подал в Верховную Раду законопроект о гражданской конфискации коррупционных активов лиц и восстановление уголовной ответственности за незаконное обогащение (10358 от 03.06.2019). Об этом ForUm’у сообщили в пресс-службе Главы государства.

«Разработанный совместно с национальными и иностранными экспертами законопроект вводит новый механизм конфискации незаконных активов должностных лиц – по решению суда в гражданском порядке без обвинительного приговора, а также возвращает наказание для чиновников за незаконное обогащение – статью Уголовного кодекса, которую в феврале 2019 Конституционный Суд Украины признал неконституционной», - говорится в сообщении.

Гражданская конфискация допускается Директивой ЕС 2014/42/EU и применяется в Великобритании, США, Австралии, Канаде, Швейцарии и других странах.

Антикоррупционные органы пока не могут расследовать производства о незаконном обогащении, совершенное до признания неконституционной этой статьи Уголовного кодекса Украины.

Однако в случае обнаружения необоснованных активов на сумму более 900 тыс. гривен ответственности не смогут избежать и топ-чиновники, которые незаконно обогащались раньше, и те, кто решится на это в будущем. Таким образом, наработанные ранее материалы о незаконном обогащении могут быть использованы антикоррупционными органами для исков о взыскании в доход государства незаконно нажитых активов.

Все эти активы будут взиматься в доход государства в гражданском порядке по искам Национального антикоррупционного бюро, согласованным с прокурорами Специализированной антикоррупционной прокуратуры.

Рассмотрение дел о незаконном обогащении, признание необоснованными активов и их взыскание в доход государства предлагается отнести к юрисдикции Высшего антикоррупционного суда.

Уголовная ответственность за незаконное обогащение будет наступать в случае, если предметом незаконного обогащения будут активы, превышающие значительный размер, как это и определено Конвенцией ООН против коррупции.

«Внесенный президентом проект закона Украины «О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно конфискации незаконных активов лиц, уполномоченных на выполнение функций государства и местного самоуправления, и наказание за приобретение таких активов» не является альтернативным уже зарегистрированным в Верховной Раде законопроектам, поскольку он значительно шире по предмету регулирования и принципиально отличается от проектов, которые уже есть в парламенте», - заявили в АП.

Напомним, 26 февраля Конституционный суд признал неконституционной статью 368-2 Уголовного кодекса, которая предусматривает наказание для чиновников за незаконное обогащение.

Суд решил, что положения статьи не соответствуют принципам верховенства права и презумпции невиновности. В частности, статья о незаконном обогащении якобы обязывает самого подозреваемого доказать законность его состояния.

Уголовную ответственность за незаконное обогащение ввели в 2015 году.

Это было одним из требований ЕС во исполнение Плана действий по визовой либерализации, а также одним из обязательств Украины перед МВФ, закрепленным меморандумом.