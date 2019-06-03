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Президент Украины Владимир Зеленский отмечает важность борьбы с контрабандой и требует от Службы безопасности Украины в течение двух недель продемонстрировать первые результаты работы. Об этом он заявил во время встречи со временно исполняющим обязанности председателя СБУ Иваном Бакановым, сообщили ForUm’у в пресс-службе Главы государства.

«Мы сейчас говорим не о наших личных взаимоотношениях, а об очень серьезной ответственности перед народом Украины. Ты - исполняющий обязанности председателя СБУ. Я хочу, чтобы не только я уважал тебя как друга, а чтобы тебя уважал народ Украины. У нас очень мало времени, чтобы провести перезагрузку СБУ. Нам нужны реальные уголовные дела. Надо разобраться с контрабандой», - подчеркнул Президент.

Зеленский отметил, что работники СБУ должны доказать, что они не только специалисты, но и порядочные люди. Поэтому важно, чтобы они работали на Украину - независимо от фамилии Президента.

«Есть большой запрос на справедливость. Мы должны показать обществу, что СБУ действительно работает. Хочется, чтобы весь мир видел, что мы начали с чистого листа строить Украину», - отметил Глава государства.

Со своей стороны Баканов отметил, что контрабанда и теневая экономика, которые обескровливают страну, должны быть преодолены.

«СБУ сделает все возможное для того, чтобы выполнить ваши поручения как можно скорее», - отметил врио главы СБУ.

Он отметил, что будет стремиться культивировать в Службе безопасности человеческие ценности.

«Мы всегда говорили друг другу правду, не давали говорить неправду другим. Мы никогда не крали, не давали воровать другим и всегда оставались людьми. Мне кажется, что приоритетом работы СБУ должны быть такие ценности. При любых обстоятельствах мы должны оставаться людьми», - подчеркнул Баканов.

Напомним, 22 мая Президент Владимир Зеленский назначил Ивана Баканова первым заместителем председателя Службы безопасности Украины - начальником Главного управления по борьбе с коррупцией и организованной преступностью.
ForUm

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